Elon Musk ist der erste Billionär der Welt. Das wurde jetzt durch den Börsengang der Musk-Firma SpaceX eindeutig bestätigt. Bei SpaceX hat Musk seine Firmen Starlink mit etwa 10000 Satelliten im Weltraum rund um den Globus, die Raumfahrtsparte mit Raketen wie Falcon oder Dragon, das KI-Segment mit xAI und dann auch noch das Social-Media-Netzwerk mit X gebündelt.
Im Laufe des ersten Tages (Freitag) ging die Aktie mit einem Kursplus von 20 Prozent aus dem Handel. Zwischenzeitlich war der Kurs sogar um 30 Prozent hochgeschossen. Der Börsenwert bezogen auf alle Aktien von SpaceX lag per Börsenschluss bei rund 2,0 Billionen Dollar. Inklusive Mehrzuteilungsoption für die beteiligten Banken wurden vorerst aber nur Aktien im Wert von etwa 85 Milliarden Dollar auf den Markt gebracht.
Die hohe Nachfrage nach SpaceX ist alleine schon durch das Missverhältnis von Gesamtwert des Unternehmens und den emittierten Aktien beim Börsengang erklärt. Denn am Freitag kamen nur etwa sieben Prozent aller Aktien von SpaceX in den Handel. Bezogen auf den Freefloat, dem Streubesitz mit frei verfügbaren Aktien, liegt der Anteil sogar nur bei etwa vier Prozent.
Die Nachfrage dürfte schon jetzt zu einem grossen Teil seitens institutioneller Investoren kommen, etwa von Fonds, die einen Aktienindex abbilden. Zwar kommt SpaceX erst in zwei Wochen in den Leitindex der Technologiebörse mit dem Nasdaq100 und das Gewicht im Index wird sich nur auf den Streubesitz beziehen und das mit dem Dreifachen bewerten. Das sind im Index etwa 220 Milliarden Dollar. Aber so viele Aktien sind von SpaceX kaum verfügbar - und dadurch dürfte die Nachfrage nach SpaceX alleine, um den Index abzubilden, das Angebot übersteigen.
Und dann ist da noch der MSCI World, der vom Börsenwert her mit etwa 90 Billionen Dollar rund dreimal so gewichtig ist wie die Nasdaq100. Im MSCI World wird SpaceX mit Aufnahme am 29. Juni auf einen Anteil von etwa 0,1 oder 0,2 Prozent kommen. Das entspricht zwar nur einer Börsenbewertung von etwa 15 bis 20 Milliarden Dollar bezogen auf die Emission. Doch der MSCI World dürfte zusammen mit dem Nasdaq100 die Nachfrage nach Aktien von SpaceX in den nächsten Wochen vermutlich stark befeuern.
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Die Wahrscheinlichkeit ist daher hoch, dass der Kurs von SpaceX wegen hoher Nachfrage nach der Aktie zumindest in den nächsten zwei Wochen mit Aufnahme des Titels in den Nasdaq100 und gleichzeitig auch in den MSCI World weiter steigen wird. Risikofreudige Anleger setzen mit einem Call auf einen Kursanstieg bis Ende Juni um rund 20 Prozent in den Bereich um 200 Dollar.
Sollte SpaceX auf dieses Niveau ungebremst durchstarten, verspricht ein Faktor-Zertifikat mit 4er-Hebel (ISIN: CH1573902496) ein Plus von rund 100 Prozent. Ein Call mit einem 5er-Hebel (ISIN: CH1573388761) könnte 125 Prozent zulegen. Ein Zertifikat mit 6er-Hebel (ISIN: CH1572831266) würde etwa 150 Prozent steigen.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1572831266
LEON Call Warrant
|Leonteq Securities
|SpaceX
|Call
|CHF
|Hoch
|CH1573388761
UBS Knock-Out Call Warrant* (Stop Loss 124.00)
|UBS
|SpaceX
|Call
|CHF
|Mittel
|CH1573902496
VT Constant Leverage Certificate (Stop Loss 198.00)
|Bank Vontobel
|Space Exploration Technologies Corp.
|Bull
|CHF
|Gering
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