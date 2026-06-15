Die Nachfrage dürfte schon jetzt zu einem grossen Teil seitens institutioneller Investoren kommen, etwa von Fonds, die einen Aktienindex abbilden. Zwar kommt SpaceX erst in zwei Wochen in den Leitindex der Technologiebörse mit dem Nasdaq100 und das Gewicht im Index wird sich nur auf den Streubesitz beziehen und das mit dem Dreifachen bewerten. Das sind im Index etwa 220 Milliarden Dollar. Aber so viele Aktien sind von SpaceX kaum verfügbar - und dadurch dürfte die Nachfrage nach SpaceX alleine, um den Index abzubilden, das Angebot übersteigen.