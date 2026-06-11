Die Empfehlung ging voll auf. Mitte November hatte ich an dieser Stelle Swatch zum Kauf empfohlen. Damals zeichnete sich operativ ein massiver Turnaround ab und die Aktie war aus dem Abwärtstrend nach oben ausgebrochen. Diese Melange zog dann den Kurs des Uhrenherstellers in den folgenden Monaten wie erwartet stark nach oben. Anfang Juni wurde ein Zweijahreshoch erreicht und die Aktie brachte es auf ein Plus von 25 Prozent. Die im November ebenfalls empfohlenen Hebelzertifikate auf das SMI-Mitglied hatten sich sogar vervielfacht mit Kursgewinnen von weit über 100, ja bis zu 300 Prozent.