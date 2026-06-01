Wären Kurssteigerungen bei Tesla von 5 Prozent fast schon eher langweilig, so bringt ein Call mit noch sehr moderatem 4er-Hebel (ISIN: CH1479768314) viel mehr Spass. Dieses Produkt könnte bei einem Kursanstieg von Tesla von fünf Prozent nämlich schon um etwa 20 Prozent zulegen. Das Risiko ist bei diesem Produkt aber bei einem Knockout von etwa 328 Dollar noch überschaubar. Denn erst wenn Tesla auf diese Marke fällt – ein Kurseinbruch um etwa 25 Prozent –, würde dieser Call ausgestoppt, die Spekulation hätte dann ein Ende mit Verlust.