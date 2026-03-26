Viel spannender, und da komme ich zum Ausgang oben zurück, ist die Charttechnik. Sechs Monate lang – zwischen September und Februar – lief die Aktie von Tesla in einer Trading-Range zwischen 400 und 450 Dollar. Im Umfeld des Iran-Kriegs und der breiten Börsenschwäche ist Tesla zwar unter die untere Begrenzung dieser Handelsspanne und damit unter die Unterstützung bei 400 Dollar gefallen. Aber vom Tief bei 368 Dollar Ende letzter Woche hat sich Tesla schon wieder erholt und arbeitet sich bereits wieder in Richtung 400 Dollar nach oben.