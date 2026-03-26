Die letzte Empfehlung von Tesla Mitte November an dieser Stelle ging voll auf. Damals war die Aktie des E-Auto-Pioniers auf die starke Unterstützung bei 400 Dollar gefallen. Ich hatte damals einen schnellen Rebound in Richtung 450, vielleicht sogar 480 Dollar vorausgesagt.
Und es kam wie erwartet. Nur vier Wochen später, Mitte Dezember, war Tesla um mehr als 20 Prozent auf 490 Dollar gestiegen. Ziel erreicht und die empfohlenen Calls erzielten Gewinne von bis zu 200 Prozent.
Vom damaligen Allzeithoch ging es dann aber mit dem Nasdaq-Titel nur noch bergab. Die Aktie war bis vor wenigen Tagen in einem bilderbuchmässigen Abwärtstrend und hat in drei Monaten 20 Prozent an Wert verloren. Das Ausgangsniveau von Mitte November ist dadurch sogar noch leicht unterschritten worden.
Nun werden charttechnisch orientierte Anleger hellhörig. Aber dazu weiter unten gleich noch mehr. Zuerst zum aktuellen Tesla-Umfeld. Firmengründer Elon Musk plant aktuell den nächsten, seinen bisher grössten, Coup. Der reichste Mensch der Welt will nämlich wahrscheinlich im Juni seine Weltraum-, Raketen- und Satellitenfirma SpaceX an die Börse bringen.
Bei einem geschätzten Börsenwert des Unternehmens von etwa 1,3 Billionen Dollar hätte der Anteil von Musk an SpaceX von etwa 40 Prozent einen Wert von mehr als 500 Milliarden Dollar. Musk behält beim Börsengang sogar wegen seiner bevorzugten Aktien etwa 80 Prozent der Stimmanteile.
Der IPO von SpaceX inklusive der Musk-Firma xAI, die auf künstliche Intelligenz fokussiert ist, ist aber auch nur eines der aktuellen Projekte von Musk. Seine Firmen – Tesla, SpaceX und xAI – wollen jetzt in Texas eine gigantische Halbleiterfabrik für 20 bis 25 Milliarden Dollar bauen. Zwar sind das für Musk-Verhältnisse eher nur Peanuts.
Doch das Projekt hat zusammen mit dem gesamten Konglomerat von Musk – E-Autos, gigantische Datenmengen, KI, mit X und Grok eine grosse Social Media-Plattform und ein Chatbot, Raumfahrt und ein Netzwerk mit rund 10000 Satelliten im Weltraum – das Zeug alles und jedes auf dem Globus in den Schatten zu stellen.
Diese gigantische Finanzpower könnte im genannten High-Tech-Bereich ähnlich wirken wie die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus in 1492. Musk könnte analog zu Kolumbus mit dem Beginn der Neuzeit eine völlig neue Epoche der Menschheit einläuten. Wahrscheinlich dürfte auch SpaceX beim Börsengang ähnlich wie seinerzeit Tesla enorm hoch bewertet sein. Aber angesichts der Grösse des Musk-Imperiums dürfte es keine schlechte Idee sein, ein paar Aktien nach dem IPO oder zum IPO einzusammeln.
Tesla ist zwar nur mit etwa ein bis zwei Prozent an SpaceX beteiligt. Angesichts des Börsenwerts von Tesla von 1,5 Billionen Dollar ist das verschwindend wenig für den E-Pionier. Synergien sind dennoch im operativen Geschäft vorstellbar. Aber das sind mittelfristige Perspektiven.
Viel spannender, und da komme ich zum Ausgang oben zurück, ist die Charttechnik. Sechs Monate lang – zwischen September und Februar – lief die Aktie von Tesla in einer Trading-Range zwischen 400 und 450 Dollar. Im Umfeld des Iran-Kriegs und der breiten Börsenschwäche ist Tesla zwar unter die untere Begrenzung dieser Handelsspanne und damit unter die Unterstützung bei 400 Dollar gefallen. Aber vom Tief bei 368 Dollar Ende letzter Woche hat sich Tesla schon wieder erholt und arbeitet sich bereits wieder in Richtung 400 Dollar nach oben.
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Mit einem Call setzen risikofreudige Anleger auf den Sprung des Titels über die Hürde und dann Kurssteigerungen um zehn Prozent auf 450 Dollar. Ein Call mit 6er-Hebel (ISIN: CH1479372778) verspricht dabei einen Kursanstieg von mehr als 50 Prozent.
Ein Zertifikat mit 8er-Hebel (ISIN: CH1483518242) würde um 80 Prozent explodieren. Ein noch riskanterer Call mit hohem 14er-Hebel (ISIN: CH1523780703) würde sich mehr als verdoppeln. Sollte Tesla sogar wieder auf 480 Dollar durchmarschieren, wäre mit dem Produkt eine Kursverdreifachung drin.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1479372778
LEON Long Mini-Future (Stop Loss 340.35)
|Leonteq Securities
|Tesla Inc.
|Long
|CHF
|Gering
|CH1483518242
VT Long Mini-Future (Stop Loss 362.62)
|Bank Vontobel
|Tesla Inc.
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1523780703
UBS Knock-Out Call Warrant* (Stop Loss 364.00)
|UBS
|Tesla Inc.
|Call
|CHF
|Hoch
Wichtiger Hinweis:
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