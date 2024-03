Tatsächlich hat die Tesla-Aktie seit Ende Januar deutlich eingebüsst. Der Kurs des E-Autobauers hat dabei nicht nur rund zehn Prozent an Wert verloren, sondern hat sich auch massiv schlechter entwickelt als die Vergleichsindizes Dow Jones und Nasdaq 100. Denn die beiden Indizes konnten in den letzten zwei Monaten jeweils rund fünf Prozent zulegen. Tesla bringt damit zum breiten Aktienmarkt eine "Underperformance" in kurzer Zeit von etwa 15 Prozentpunkten.