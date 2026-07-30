Die operative Marge fiel im zweiten Quartal von 4,1 auf 1,4 Prozent. Immerhin lag das Ergebnis mit 0,32 Dollar je Aktie fast punktgenau auf dem Wert des Vorjahreszeitraums von 0,33 Dollar je Anteil. Allerdings hatte der Autobauer auch viel Geld in die Entwicklung von Zukunftstechnologien wie Rechenzentren für KI, Robotaxis, autonomes Fahren und Roboter gesteckt. Firmenchef Elon Musk machte dafür in den drei Monaten fast sechs Milliarden Dollar locker. Das war eine Steigerung um rund 150 Prozent und im Gesamtjahr will Musk in diese Zukunftstechnologien mehr als 25 Milliarden Dollar investieren.