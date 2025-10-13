Risikofreudige Anleger setzen mit einem Call auf den Ausbruch über den Widerstand vom Oktober 2019. Fällt die Hürde, könnte Thyssenkrupp um 20 bis 30 Prozent zumindest auf Buchwert-Niveau zulegen. Fällt der Widerstand um 13,50 Euro zeitnah und würde Thyssenkrupp dann in Richtung Buchwert weiterlaufen, würde ein Zertifikat mit konstantem 4er-Hebel (ISIN: CH1167473979) etwa 100 Prozent zulegen. Ein Call mit 6er-Hebel (ISIN: CH1479393196) verspricht dann einen Gewinn von etwa 150 Prozent. Wer noch mehr riskieren will, greift zu einem spekulativeren Produkt mit 13er-Hebel auf (ISIN: CH1491209503). Sollte Thyssenkrupp nicht auf den Knock-out von 12,60 Euro fallen, würde dieser Call auf das Drei- bis Vierfache anwachsen.