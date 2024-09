Was jetzt? Ist die Aktie ausgereizt? Eher nicht. Denn Meta-Chef Mark Zuckerberg zieht einen Trumpf nach dem anderen aus dem Ärmel. Etwa gestern die Präsentation per Videoübertragung der neuen Generation von Meta-Computer-Brillen. Bei dieser Brille werden die digitalen Inhalte in die Brillengläser eingeblendet.