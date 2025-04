Die Folge: Die Börsen weltweit sind seit Donnerstag auf Talfahrt. Dow Jones und Nasdaq 100, EuroStoxx 50 und DAX oder Nikkei 225 haben an zwei Tagen zehn bis 15 Prozent an Wert verloren. Auch der SMI macht da keine Ausnahme. Der Kursverlust der heimischen Blue Chips im Schweizer Leitindex lag am Donnerstag und Freitag insgesamt bei etwa 1000 Indexpunkten und damit bei etwa sieben Prozent.