Sicher, Umsatz und Gewinn sind ebenfalls massiv gestiegen. Lag der Umsatz des Anbieters von Smartphones und iMacs in 2003 bei etwa sieben Milliarden Dollar, so waren es im vergangenen Jahr rund 380 Milliarden Dollar, also mehr als das 50fache. Der Gewinn explodierte dabei von etwa 200 Millionen Dollar in 2003 auf 97 Milliarden Dollar im zurückliegenden Geschäftsjahr. Das ist ein Anstieg um das 500fache.