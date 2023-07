Die Umsatzrendite von Stellantis kletterte in Europa im Halbjahr von 10,3 auf 10,7 Prozent und blieb in Nordamerika mit 17,5 Prozent auf hohem Niveau. Der Periodenüberschuss, also der Gewinn nach Steuern, des Konzerns mit Sitz in den Niederlanden kletterte dadurch weit überproportional um 37 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro. Der Gewinn je Aktie zum Halbjahr lag damit bei etwa 3,50 Euro.