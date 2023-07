Bereits seit mehr als zwölf Monaten war ein Verhältnis von 80 in etwa das Tief für dieses Preisverhältnis. Gold war damit also auf Jahressicht zumindest etwa 80-mal so teuer wie Silber. Die meiste Zeit seit April 2022 lag dieses Gold-Silver-Ratio dagegen deutlich über 80. So war Gold im August 2022 je Unze bis zu 95-mal so teuer wie Silber und auch im März lag das Verhältnis bei rund 90. In solchen Konstellationen kam es aber jedes Mal zu einer scharfen und schnellen Korrektur auf ein Preisverhältnis Gold zu Silber um 80.