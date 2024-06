Doch im Mai hat sich das schlagartig geändert, und zwar insbesondere ausgelöst durch die Zahlen der Indexmitglieder zum ersten Quartal. Im Mai überraschte UBS mit unerwartet hohem Ergebnis im Quartal, Swiss Re erzielte in den drei Monaten einen Milliardengewinn, Roche könnte jetzt ein Mittel gegen Fettleibigkeit haben und Richemont ist mit Schmuck richtig gut im Geschäft. Alle vier Aktien konnten wie einige andere Indexmitglieder auch in Folge ihrer Quartalsmeldungen schön zulegen, und in der Summe schlägt das natürlich in der Performance des SMI durch.