Dieses Verhältnis weist oft extreme Unterschiede auf. Vor zehn Jahren etwa war eine Unze Gold lediglich rund 60 mal so viel Wert wie eine Unze Silber. Silber war damit relativ zu Gold teuer. Im Corona-Jahr 2020 dagegen hatte sich Gold in Relation zu Silber so sehr verteuert, dass das gelbe Edelmetall sogar 120 mal so viel wert war wie Silber.