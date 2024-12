Über einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren zeigt sich bei Gold folgendes Chartmuster: Wer in diesen 20 Jahren jeweils Ende November/Anfang Dezember eingestiegen ist, konnte so gut wie immer in den folgenden Monaten oder im Folgejahr mit Gold fünf bis zehn Prozent verdienen. Gold brachte dabei mit zwei Ausnahmen – in 2011 und 2012– nur Gewinn.