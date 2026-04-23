Noch Apple-Chef Tim Cook verkündete damit bereits eine Woche nach Markteinführung im März die erfolgreichste Woche für Neukundengewinnung in der Geschichte der Mac-Computer. Tatsächlich waren viele Modelle schnell ausverkauft und die Lieferzeiten haben sich auf viele Wochen ausgedehnt. Der Anteil der Macs am weltweiten PC-Markt stieg so auf jeden Fall um etwa zwei Prozentpunkte auf etwa elf Prozent.