Bei Apple waren es zwischen der letzten Empfehlung Anfang September und Anfang Dezember nicht 250 oder 260 Dollar, wie von mir prognostiziert. Nein, es gab Kurssteigerungen auf bis zu 286 Dollar. Die damals empfohlenen Calls (ISIN: CH1441248981, CH1469348234 und CH1468206524) stiegen dadurch in kurzer Zeit um bis zu 120 Prozent.
Per Saldo kam die Aktie seither nicht mehr vom Fleck. Nun könnte es den nächsten Kursschub geben, zumal die Aktie seit Wochen Rückenwind hat. Es tut sich einiges bei Apple. Da ist zum einen der für September angekündigte Abgang von Tim Cook, der 15 Jahre lang die Geschicke des Konzerns gesteuert hat.
Neuer Apple-CEO soll dann der bisher für die Hardware-Produkte von Apple verantwortliche John Ternus werden. Wie sich das auf die Zukunft von Apple auswirken wird, ist zwar nicht vorhersehbar. Aber da bei Apple nichts zufällig passiert, könnte der neue Firmenchef frischen Wind in das Unternehmen bringen.
Aktuell hat Apple ohnehin schon produktseitig Neuerungen auf den Markt gebracht. Der ganz grosse Knaller ist dabei das Tablet MacBook Neo. Dieses Laptop ist mit einem Einstiegspreis von etwa 600 bis 700 Franken deutlich günstiger als andere entsprechende Produkte von Apple. Analysten bewerten diese Neueinführung als „aggressiv“.
Noch Apple-Chef Tim Cook verkündete damit bereits eine Woche nach Markteinführung im März die erfolgreichste Woche für Neukundengewinnung in der Geschichte der Mac-Computer. Tatsächlich waren viele Modelle schnell ausverkauft und die Lieferzeiten haben sich auf viele Wochen ausgedehnt. Der Anteil der Macs am weltweiten PC-Markt stieg so auf jeden Fall um etwa zwei Prozentpunkte auf etwa elf Prozent.
Seit dem Marktstart des neuen Macs ist die Apple-Aktie zehn Prozent gestiegen und konnte so nicht nur von der 200 Tage-Linie abprallen, sondern auch noch die 100 Tage-Linie nach oben durchbrechen. Der Widerstand im Chart bei 275 Dollar wurde inzwischen erreicht.
Fällt die Hürde, wäre nicht nur ein neues Allzeithoch von mehr als dem bisherigen Kursrekord von 286 Dollar drin. Das wäre ein Kursanstieg um etwa fünf Prozent. Es dürfte dann wahrscheinlich auch die nächste grosse psychologische Kursmarke von 300 Dollar in den Fokus der Börsianer rücken mit weiteren Kurssteigerungen von fünf Prozent.
Passende Partner-Produkte zu Apple (Mini Future)
Risikofreudige Anleger hebeln das mögliche Erreichen dieser Hürde und Kurssteigerungen von insgesamt zehn Prozent mit einem Call. Ein Zertifikat mit 4er-Hebel (ISIN: CH1461725892) könnte bei Apple-Kursen um 300 Dollar 40 Prozent zulegen. Ein Call mit 5er-Hebel (ISIN: CH1476808451) verspricht dann Gewinne von 50 Prozent. Ein Produkt mit 7er-Hebel (ISIN: CH1469369032) würde sogar 70 Prozent nach oben schiessen.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1461725892
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 209.18)
|UBS
|Apple Inc.
|Long
|CHF
|Gering
|CH1476808451
LEON Long Mini-Future (Stop Loss 226.06)
|Leonteq Securities
|Apple Inc.
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1469369032
VT Long Mini-Future (Stop Loss 235.26)
|Bank Vontobel
|Apple Inc.
|Long
|CHF
|Hoch
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