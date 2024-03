Eine gewisse Freude kann man hier nicht unterdrücken: Die hier abgegebenen Tech-Empfehlungen von US-Nasdaq-Titeln laufen wie verrückt. Beispielsweise wurde an dieser Stelle vor einem Monat Nvidia zum Kauf empfohlen. Die Aktie des Herstellers von Grafikkarten bringt seither ein Plus von 15 Prozent und ein damals empfohlener Call auf das Nasdaq-Mitglied hat sich annähernd verdoppelt.