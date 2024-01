In den letzten zehn Jahren verbuchten Anleger mit dem Dow Jones- und Nasdaq 100-Mitglied in 80 Prozent der Fälle Kursgewinne. Jetzt ist noch ein Jahr dazugekommen. Denn die Aktie von Microsoft ist im Schlussquartal fast schon explodiert und liegt seit der Empfehlung mit rund 20 Prozent im Plus. Der im Oktober empfohlene Call (ISIN: CH1227451569) mit konstantem 8er-Hebel konnte sich so schon mehr als verdoppeln.