Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass Nvidia nicht nur operativ, sondern auch beim Aktienkurs den Höhenflug der letzten Jahre fortsetzt. Risikofreudige Anleger spekulieren mit einem Call auf schnelle Kursgewinne. Immerhin hat die Aktie nach dem Rücksetzer unter die untere Begrenzungslinie des Aufwärtstrends vom Juni nun die Trendlinie bei etwa 185 Dollar so gut wie wieder erreicht. Kann Nvidia diese Hürde überspringen, sind bei der Aktie ganz schnell Kurssteigerungen in den Bereich von 200 Dollar – ein Plus von etwa zehn Prozent – drin.