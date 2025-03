Die nächsten Quartalszahlen bei Meta kommen etwa in vier Wochen. Und in den letzten Quartalen konnte das Medienhaus mit KI-Angeboten immer wieder positiv überraschen. Aber was jetzt zählt, sind nicht die Zahlen, sondern der Chart. Nach der starken Korrektur der Aktie in den letzten vier Wochen ist Meta auf die starke Unterstützung bei der psychologischen Marke von 600 Dollar zurückgefallen.