Damit vollzog Trump eine rhetorische Kehrtwende, nachdem er bislang erklärt hatte, dass Kiew für ein Ende des Krieges Gebiete abtreten müsse. «Dies allein ist eine bedeutende Veränderung in der Optik und könnte darauf hindeuten, dass der Krieg länger andauert und die Unterstützung der USA für die Nato solide ist», sagte Neil Wilson, Anlegerstratege bei Saxo Markets. «Gleichzeitig sind die zunehmenden Spannungen zwischen der Nato und Russland ein klarer Auslöser für die Nachfrage nach Verteidigungsaktien.»