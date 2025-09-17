Die italienische UniCredit kontrolliert nach eigenen Angaben 29 Prozent der Commerzbank-Aktien. Man habe nun die volle Kontrolle über die physischen Anteile, sagte UniCredit-Chef Andrea Orcel am Mittwoch. Die Bank stehe bei ihrer Beteiligung nicht unter Druck. «Das Abwärtsrisiko ist abgedeckt, und wir haben eine Rendite von 20 Prozent gesichert», erklärte Orcel. «Wir können einfach dasitzen und abwarten, wie sie sich entwickeln.» Die Commerzbank lehnte eine Stellungnahme ab.