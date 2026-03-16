Bund verhalf Unicredit erst zum Einstieg bei Commerzbank

UniCredit will den Commerzbank-Aktionären rund 0,485 eigene Aktien bieten, das entspreche 30,80 Euro je Commerzbank-Aktie. Das sind ‌nur vier Prozent mehr als der Schlusskurs vom Freitag von 29,59 Euro. Am Montag legte die im Leitindex Dax notierte Commerzbank-Aktie um 3,5 Prozent auf 30,60 Euro zu. UniCredit-Aktien gaben leicht nach. Angesichts dessen werde UniCredit damit nicht deutlich über 30 Prozent hinauskommen - die Marke, an der die Italiener schon kratzen. Europäische Bankenaktien hatten in den vergangenen Wochen ​angesichts des Iran-Kriegs und ​den befürchteten Folgen deutlich nachgegeben. UniCredit hat erst seit einigen Wochen gesetzlich die Möglichkeit, ⁠ein Angebot in eigenen Aktien und nicht in bar zu machen.