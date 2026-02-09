Dazu hat sich Orcel bisher nicht durchgerungen. Denn bei der Commerzbank, dem Betriebsrat der Frankfurter und in der deutschen Politik trifft er mit seinen Übernahmeplänen auf Widerstand. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp versucht das Frankfurter Geldhaus nun deutlich rentabler zu machen und hat sich dazu vor einem Jahr neue Mittelfristziele gesetzt. Damit will sie die Commerzbank für die Aktionäre so attraktiv zu machen, dass sie ihre Anteile lieber behalten, als sie an das Geldhaus aus Mailand zu verkaufen.