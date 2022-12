BESCHÄFTIGTE

Der Konzern mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt in mehr als 40 Ländern 11.500 Mitarbeiter, davon rund 5000 in Deutschland. Hauptmärkte sind Deutschland, Grossbritannien, Schweden und - bis zum Krieg in der Ukraine - Russland. Neben der Stromerzeugung ist der Gashandel das wichtigste Geschäft.