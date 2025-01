Sie haben so gut verdient wie lange nicht, ihre Aktienkurse steigen - und doch spüren die europäischen Banken und Vermögensverwalter wachsenden Druck aus den USA. Eine Mixtur, die Experten zufolge viele Vorstände in diesem Jahr in Fusionen und Übernahmen treiben wird. «Es scheint sicher, dass die Investmentbanker 2025 mit Banken viel Arbeit bekommen werden», sagt Fondsmanager Patrick Lemmens von Robeco, der seit Jahrzehnten in europäische Finanzwerte investiert. «Ob es aber eine steigende Zahl von Deals zwischen Banken geben wird, hängt stark von der Politik ab - selbst innerhalb eines Landes.»