Mit Spannung warteten Anleger nun auf beiden Seiten des Atlantiks auf das Notenbanktreffen in Jackson Hole in dieser Woche und die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag. «Wir werden nach Hinweisen Ausschau halten, dass Zinssenkungen bevorstehen könnten», sagte Paul O'Neill, Chefanlagestratege der Vermögensverwaltungsfirma Bentley Reid. «Die nächste Frage ist, wie gross diese Zinssenkungen sein werden.»