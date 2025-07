Der Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP für die US-Privatwirtschaft setzte den Dollar zunächst unter Druck. Die Privatwirtschaft der USA hat im Juni erstmals seit gut zwei Jahren Arbeitsplätze abgebaut. So gingen 33'000 Stellen verloren, wohingegen Ökonomen noch ein Plus von knapp 100'000 erwartet hatten. Dies wurde als ein weiteres Zeichen für eine sich abkühlende Konjunktur in den USA gedeutet.