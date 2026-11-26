Führende KI-Unternehmen aus der Volksrepublik rechneten mit Verzögerungen bei der Entwicklung neuer Modelle, sagten mehrere Insider am Donnerstag. Neben dem Embargo der Regierung in Washington zeigten die Bemühungen der US-Konkurrenten Anthropic und OpenAI Wirkung, die sogenannte Destillation zu unterbinden. Bei dieser Methode werden neue KI-Modelle mithilfe anderer, besonders leistungsfähiger Systeme trainiert. Das Verfahren gilt als Schlüssel, um konkurrenzfähige Produkte zu vergleichsweise geringen Kosten zu entwickeln.
Die Veröffentlichung des neuen KI-Spitzenmodells von Z.ai werde sich voraussichtlich um mehrere Monate verzögern, sagten die Insider weiter. Es sollte ursprünglich im November auf den Markt kommen. Der Konkurrent Moonshot gehe davon aus, dass er neue Modelle künftig nur noch einmal statt zweimal jährlich vorstellen könne. Einem der Insider zufolge sei das Unternehmen vom US-Verbot der Anmietung von Rechenkapazitäten in bestimmten Drittstaaten besonders betroffen, weil es bislang vor allem auf Server in Südostasien gesetzt habe. Daher sehe sich Moonshot inzwischen in Europa nach Alternativen um.
Die USA wollen den technologischen und militärischen Aufstieg Chinas bremsen und haben deswegen die Lieferung bestimmter Technologien in die Volksrepublik in den vergangenen Jahren zunehmend eingeschränkt. Im Zuge der Spionageaffäre um den Chef des US-Chipkonzerns Nvidia, Jensen Huang, hat die Regierung in Washington ihre Beschränkungen erneut verschärft und weitere Unternehmen auf eine Sanktionsliste gesetzt.
Anthropic hatte im September mitgeteilt, knapp 200 Millionen Zugriffe auf seine KI Claude registriert zu haben, die im Zusammenhang mit mutmasslicher Destillation stünden. Der ChatGPT-Entwickler OpenAI erhob ähnliche Vorwürfe. Die US-Unternehmen machten unter anderem Z.ai, Moonshot und den chinesischen Technologiekonzern Alibaba dafür verantwortlich. Moonshot hat die Anschuldigungen mehrfach zurückgewiesen. Die verbesserte Leistungsfähigkeit sei das Ergebnis einer überarbeiteten Software-Architektur. Einem der Insider zufolge nutzt das chinesische Startup inzwischen verstärkt KI-Modelle der Alphabet-Tochter Google und der Facebook-Mutter Meta für die Destillation, weil der Zugriff auf Claude und ChatGPT erschwert worden sei. Weder Google noch Meta waren für eine Stellungnahme zu erreichen.
(Reuters)