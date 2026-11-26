Die ​Veröffentlichung des neuen KI-Spitzenmodells von Z.ai werde sich voraussichtlich um mehrere Monate verzögern, sagten die Insider weiter. Es sollte ursprünglich im November auf den Markt kommen. Der Konkurrent Moonshot gehe davon aus, dass er neue Modelle künftig nur noch einmal statt zweimal jährlich ‌vorstellen könne. Einem der Insider zufolge sei das Unternehmen vom US-Verbot der Anmietung von Rechenkapazitäten in bestimmten Drittstaaten besonders betroffen, weil es bislang vor allem auf Server in Südostasien gesetzt habe. ​Daher sehe sich Moonshot inzwischen in Europa nach Alternativen um.