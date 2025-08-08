Dieser zufolge hätten die meistgehandelten Goldbarren aus der Schweiz mit einem Importzoll von 39 Prozent belegt sollen. Die Behörde hatte erklärt, dass für die in den USA am häufigsten gehandelten Ein-Kilogramm- und 100-Unzen-Barren ein anderer Zollcode anstelle des bisher geltenden zu verwenden sei.