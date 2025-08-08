Seco hält sich bedeckt

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hielt sich zu den Plänen der Schweizer Zoll-Verhandlungsdelegation in den USA weiterhin bedeckt. Mit welchen Stellen der US-Regierung die eigens wegen der Zölle in die USA gereiste Schweizer Delegation in Kontakt steht, blieb am Freitag unklar. Aus verhandlungstaktischen Gründen äussere man sich dazu nicht, teilte das Seco auf Anfrage von Keystone-SDA mit.