Die USA hatten den venezolanischen Goldsektor in den vergangenen Jahren mit Sanktionen belegt, um die Regierung des gestürzten autoritären Präsidenten Nicolás Maduro von Deviseneinnahmen abzuschneiden. Venezuela verfügt über bedeutende Goldreserven in den Beständen seiner Zentralbank und grosse Vorkommen im Süden des Landes. Der Sektor ist aber von illegalem Bergbau, Militärnetzwerken und bewaffneten Gruppen geprägt, weshalb die Produktion lange begrenzt blieb.