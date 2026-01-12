Mit diesem Schritt könnten die Kernkompetenzen beider Bereiche effizienter gebündelt und dem veränderten Konsumverhalten besser Rechnung getragen werden, teilte Valora am Montag mit. So werde auch die Basis für neue Formate und Angebote und damit für weiteres Wachstum geschaffen. Unter «Foodvenience» versteht Valora die Kombination aus Convenience Retail und frischem «Food-to-go».
Die Umsetzungsphase des Zusammenschlusses ist auf rund fünf Monate angesetzt. Nach Abschluss dieser Transitionsphase wird Roger Vogt, bisheriger CEO Retail, die neue Einheit verantworten. Die Bereiche Retail und Food Service B2C in der Schweiz werden bereits ab sofort von ihm geleitet.
Valora gehört seit 2022 zum mexikanischen Getränke- und Handelskonzern Fomento Económico Mexicano (Femsa). Femsa ist einer der weltweit grössten Betreiber von Convenience-Geschäften und auch Mehrheitsaktionär des Brauereikonzerns Heineken.
