Nicht angesagt waren in dem trüben Umfeld europaweit insbesondere die Aktien von Immobiliengesellschaften , sie verloren im Schnitt 1,9 Prozent. Hier nehmen Investoren immer wieder Kursgewinne mit nach einer monatelangen Erholung des Sektors. Angetrieben wurde diese vor allem von der Aussicht auf sinkende Zinsen. Diese wiederum wirken sich in mehrfacher Hinsicht positiv auf die Geschäfte der Immobiliengesellschaften aus. So kommen Immobilienkäufer günstiger an Fremdkapital.