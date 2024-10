Insgesamt rechnet der Vorstand mit frischen Geldern in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in Bochum mitteilte. Der Zufluss wird spätestens in der ersten Hälfte des neuen Jahres erwartet. Seit dem Jahresbeginn summiere sich damit der Liquiditätszufluss auf gut 3,3 Milliarden Euro, bis zum Jahresende will Vonovia wie bereits 2023 rund vier Milliarden Euro einsammeln.