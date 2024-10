Aktuelle Daten vom US-Arbeitsmarkt beeinflussten die Indizes nur wenig. So schuf die Privatwirtschaft in den Vereinigten Staaten im September mehr Stellen als erwartet, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP mitteilte. Wichtiger für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed ist der am Freitag anstehende Arbeitsmarktbericht der Regierung für September.