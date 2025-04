Die Plattform werde noch im Mai den Dienst in Deutschland einstellen und in den kommenden Monaten auch in Grossbritannien, sagte ein Sprecher des zum VW -Konzern gehörenden Finanzdienstleisters. Zuvor hatte die Branchenzeitung «Automobilwoche» über das Aus für Heycar berichtet. Sie zitiert den Sprecher mit den Worten: «Die Anteilseigner haben entschieden, Heycar nicht weiter mit Finanzmitteln auszustatten.»