Der Kurs der A-Aktien von Alphabet fiel am Mittwoch um gut 8 Prozent auf 189,46 Dollar, nachdem die Papiere am Vortag im Hauptgeschäft noch ein Rekordhoch von gut 207 Dollar erreicht hatten. Mit dem Kursrückschlag verringerte sich der Börsenwert auf gut 2,3 Billionen Dollar und Alphabet fällt damit etwas weiter hinter Amazon zurück. Die beiden Konzerne belegen die Plätze vier und fünf in Sachen wertvollster Konzern hinter dem iPhone-Hersteller Apple , dem Software-Riesen Microsoft sowie dem KI-Chipspezialisten Nvidia .