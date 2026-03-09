Neben der Vorlage der Jahreszahlen hält der Zuger Asset Manager am Dienstag auch einen Investorentag ab. Im Fokus der Analysten stehen vor allem Aussagen zum mittelfristigen (Wachstums-)Ausblick, Updates zu Partnerschaften (insbesondere jener mit Blackrock), zu neuen Produkten und Strategien (Royalties, Special Opportunities, Evergreens) sowie zu neuen Kundengruppen (Altersvorsorgeprogramme in den USA). Gleichzeitig bleiben die KI-Sorgen ein grosses Thema.