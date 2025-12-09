Die EU verdächtigt den US-Internetriesen Google , seine Künstliche Intelligenz rechtswidrig mit Online-Inhalten Dritter gefüttert zu haben. Die zuständige Europäische Kommission leitet daher eine Untersuchung wegen möglicher Verstösse gegen das Wettbewerbsrecht ein, wie sie am Dienstag mitteilte./vni/DP/stw