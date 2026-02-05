An den Edelmetall-Märkten geht es am Donnerstag nach einer Erholung der beiden vergangenen Tage wieder nach unten. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) gab im frühen Handel bis zu dreieinhalb Prozent nach, konnte sich zuletzt aber wieder etwas erholen. Mit 4.925 Dollar lag der Goldpreis aber immer noch knapp ein Prozent unter dem Niveau vom Mittwochabend und rund zwölf Prozent unter dem erst vor einer Woche erreichten Rekordhoch von knapp 5.600 Dollar. Seitdem schwankt der Wert von Gold heftig.