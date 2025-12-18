Wettbewerber Helsing hat ebenfalls Weltall-Ambitionen

In seinem geschäftlichen Streben ins Weltall ist Rheinmetall nicht allein in Deutschlands Rüstungsbranche. Der Münchner Drohnenhersteller Helsing schloss unlängst einen Kooperationsvertrag mit dem norwegischen Rüstungsunternehmen Kongsberg. Die beiden Firmen wollen bis 2029 ein Netzwerk aus bis zu 100 Satelliten ins All zu bringen. Es soll den Armeen in Europa eine Aufklärung, Überwachung und Erfassung militärischer Ziele ermöglichen und dabei unabhängig von den USA sein.