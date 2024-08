Zwischen den USA und China verkehrt sogar nur ein Fünftel der Flüge von 2019. Das bilaterale Luftverkehrsabkommen wurde zwischen den beiden im Handelsstreit liegenden Wirtschaftsmächten 2020 ausgesetzt. Die Fluggenehmigungen werden schrittweise wieder erhöht. Die US-Airlines nutzen die erlaubten Hin- und Rückflüge mit 35 pro Woche nicht aus, während chinesische Airlines schon auf 49 pro Woche aufstockten. United Airlines verwies auf eine «dramatisch» gesunkene Nachfrage. Gewerkschaften und Luftfahrtunternehmen in den USA beobachten den Trend mit Sorge und werfen der Regierung in Peking eine wettbewerbsfeindliche Politik vor. Im April warnten sie in einem Schreiben an die Regierung: «Wenn das Wachstum des chinesischen Luftverkehrsmarktes unkontrolliert fortgesetzt wird, werden weiterhin Flüge an chinesische Fluggesellschaften vergeben.»