Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Angst etwas zu verpassen hatten wikifolio Trader letzte Woche beim deutschen Software-Unternehmen Exasol. Die Aktie des heimischen Daten-Analyse-Spezialisten ist auf Monatssicht 34 und auf Wochensicht 9,5 Prozent im Plus. Kursgewinne waren in der rund zweieinhalbjährigen Börsenhistorie des Unternehmens keinesfalls die Regel. So startete das Börsendebüt im Sommer 2020 zwar noch mit einer steilen Rally – innerhalb eines halben Jahres stieg der Preis der Aktie von knapp über 10 auf rund 30 Euro. Danach war Schicht im Schacht. Seit Jänner 2021 verlor das Unternehmen beinahe durchgehend an Börsenwert. Die letzten Monate notierte die Aktie um die 3-Euro-Marke. Die Kursgewinnen seit Anfang des Jahres scheinen viele Trader nun als Vorboten einer Trendwende zu deuten.