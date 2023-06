Bei steigenden Kursen verkauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des Uranminenbetreibers Consolidated Uranium. Seit Ende Mai steigt die Aktie deutlich. In der letzten Woche betrug die Performance 10,2 %. Den Grund hierfür kennt Andreas Amorin (Shovelstocks). Er kommentierte am 30.05.: „Consolidated Uranium gibt bekannt, dass die Bohrungen auf seinen ehemaligen Uranprojekten in den USA, der Tony M Mine, der Daneros Mine und der Rim Uranium and Vanadium Mine im Südosten Utahs, begonnen haben. Alle drei Untertageminen sind vollständig erschlossen und genehmigt, wobei die Produktion zuletzt zwischen 2006 und 2013 stattfand.“ Einige wikifolio Trader scheinen der Aktie von Consolidated Uranium aktuell keine großen Wertzuwächse mehr zuzutrauen und trennten sich darum konsequenterweise im Laufe der letzten Woche von der Aktie.