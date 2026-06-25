Im Anschluss will Wisekey dieses Geschäft schrittweise ausbauen. Durch die Übernahme von bis zu fünf weiteren in der Quantentechnologie tätigen Unternehmen soll Quantisimo laut den Plänen zu einer Quantum Pure Play-Plattform mit einem Wert von bis zu 2 Milliarden Dollar heranwachsen, hiess es weiter.