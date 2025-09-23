Ein Schwerpunkt im ersten Halbjahr 2025 lag den Angaben zufolge auf dem geplanten Nasdaq-Listing des Portfoliounternehmens Veraxa Biotech. Dieses soll über einen Merger mit der bereits an der Nasdaq kotierten Voyager Acquisition Corp an die Börse kommen. Die Begleitung von Veraxa sei denn auch eine der Prioritäten für das zweite Halbjahr 2025, hiess es weiter.