Im ersten Quartal hatten Notenbanken nur Gold in einem Volumen von 57 Tonnen gekauft, wie aus dem Bericht weiter hervorgeht. Zu Beginn des Jahres war der Goldpreis in einem Höhenflug und hatte Ende Januar ein Rekordhoch bei 5.595 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) erreicht. Seitdem ist die Notierung für das Edelmetall deutlich gefallen und rutschte in den vergangenen Wochen zeitweise unter 4.000 Dollar. Seit Ende Juni hielt sich der Goldpreis in einer vergleichsweise engen Spanne bei der Marke von 4.000 Dollar je Feinunze.