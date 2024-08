Experten zeigten sich skeptisch. «Der Arbeitsmarkt kühlt sich ab, aber die eigentliche Frage ist, in welchem ​​Ausmass», sagte etwa Peter Cardillo, Chefökonom beim Vermögensverwalter Spartan in New York. «Wir sollten die Arbeitslosenzahlen für August abwarten und sehen, ob die Fed dann energischer reagieren wird.» Inzwischen steht auch die internationale Notenbankkonferenz in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming im Rampenlicht. Investoren warten dabei vor allem auf eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag.