Der schwache US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag schürte Hoffnungen auf eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed. Eine Zinslockerung in der kommenden Woche sei bereits vollständig eingepreist, hiess es am Markt. Eventuell könnte die Fed sogar die Leitzinsen deutlich senken, um die Wirtschaft anzukurbeln.
Der breit aufgestellte Tech-Index Nasdaq Composite erreichte in diesem Umfeld ein weiteres Rekordhoch und gewann zuletzt 0,61 Prozent auf 21'832 Punkte. Der enger gefasste Nasdaq 100 stieg um 0,60 Prozent auf 23'794 Punkte.
(AWP)