Der schwache US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag schürte Hoffnungen auf eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed. Eine Zinslockerung in der kommenden Woche sei bereits vollständig eingepreist, hiess es am Markt. Eventuell könnte die Fed sogar die Leitzinsen deutlich senken, um die Wirtschaft anzukurbeln.